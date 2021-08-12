Крымчан предупредили об угрозе схода селей

Сход мощных селевых потоков ожидается в юго-восточной части Крыма 12 и 13 августа. Об этом предупредили в Гидрометцентре региона.

Уточняется, что, по прогнозам, уровень воды поднимется 0,5–1,5 метра без достижения опасных отметок.

«В селевых бассейнах малых рек округов Феодосии и Судака угроза формирования селевых потоков», - сказали метеорологи.

В Крыму из-за осадков объявлено штормовое предупреждение. Сильный дождь уже вызвал подтопления в Симферопольском районе. Быть готовыми к эвакуации власти призвали и жителей Керчи.

Это уже не первое наводнение в Крыму в этом сезоне. В июле сильные дожди затопили центральную часть полуострова.