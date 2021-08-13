Стратегическое взаимодействие: как проходят масштабные российско-китайские учения в КНР

В воздух поднимаются и выстраиваются в совместные боевые порядки китайские истребители «Цзянь» и российские многоцелевые Су-30СМ. Вскрыв точки противовоздушной обороны, они первыми наносят удар по укрепрайонам условного противника.

За активной фазой учений «Сибу/Взаимодействие-2021» с командного пункта наблюдают министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Вслед за авиацией цели поражают китайские бронемашины и средние колесные танки. «За рычагами» бок о бок с военнослужащими КНР и российские экипажи. Это одна из отличительных особенностей учений. Маневры оперативно-стратегические. Только военнослужащих из двух стран здесь задействовано более десяти тысяч.

Сразу после массированной артподготовки успех совместной операции закрепляет десант. Российские подразделения высаживаются беспарашютным способом из вертолетов Ми-8. Они стоят на вооружении армии Китая.

Действиями совместной группировки войск двух стран руководит объединенный штаб. Военнослужащие армии России и Китая демонстрируют навыки марш-бросков на технике, умения маскировки, оперативного развертывания сил и нанесения внезапных массированных ударов в условиях ведения современного боя.

Цель учений - противодействие терроризму, наращивание двусторонних отношений и военного сотрудничества. Именно это на переговорах и обсуждали главы оборонных ведомств. Сергей Шойгу прибыл по приглашению китайской стороны, которое получил в июле в ходе совместной встречи в Душанбе.

Говоря о совершенствовании боевой выучки и воинского мастерства военнослужащих, Шойгу отметил результативное участие команд России и Китая в Армейских международных играх. Они стартуют уже на следующей неделе - 22 августа.

По итогам встречи стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений по линии военного международного сотрудничества.

Переговоры прошли в поселке Миньин. Российской делегации провели экскурсию, в ходе которой рассказали о его истории и достопримечательностях. За последние 20 лет Миньин стал новым домом для 60 тысяч человек, проживавших в самых бедных регионах Китая.