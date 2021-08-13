Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Стратегическое взаимодействие: как проходят масштабные российско-китайские учения в КНР

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
18:27 13.08.2021
В Китае завершилась активная фаза двусторонних учений «Сибу/Взаимодействие-2021», крупнейших совместных маневров на территории КНР. Только военнослужащих из двух стран задействовано порядка 13 тысяч.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В воздух поднимаются и выстраиваются в совместные боевые порядки китайские истребители «Цзянь» и российские многоцелевые Су-30СМ. Вскрыв точки противовоздушной обороны, они первыми наносят удар по укрепрайонам условного противника.

За активной фазой учений «Сибу/Взаимодействие-2021» с командного пункта наблюдают министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Вслед за авиацией цели поражают китайские бронемашины и средние колесные танки. «За рычагами» бок о бок с военнослужащими КНР и российские экипажи. Это одна из отличительных особенностей учений. Маневры оперативно-стратегические. Только военнослужащих из двух стран здесь задействовано более десяти тысяч.

Сразу после массированной артподготовки успех совместной операции закрепляет десант. Российские подразделения высаживаются беспарашютным способом из вертолетов Ми-8. Они стоят на вооружении армии Китая.

Действиями совместной группировки войск двух стран руководит объединенный штаб. Военнослужащие армии России и Китая демонстрируют навыки марш-бросков на технике, умения маскировки, оперативного развертывания сил и нанесения внезапных массированных ударов в условиях ведения современного боя.

Цель учений - противодействие терроризму, наращивание двусторонних  отношений и военного сотрудничества. Именно это на переговорах и обсуждали главы оборонных ведомств. Сергей Шойгу прибыл по приглашению китайской стороны, которое получил в июле в ходе совместной встречи в Душанбе.

Говоря о совершенствовании боевой выучки и воинского мастерства военнослужащих, Шойгу отметил результативное участие команд России и Китая в Армейских международных играх. Они стартуют уже на следующей неделе - 22 августа.

По итогам встречи стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений по линии военного международного сотрудничества.

Переговоры прошли в поселке Миньин. Российской делегации провели экскурсию, в ходе которой рассказали о его истории и достопримечательностях. За последние 20 лет Миньин стал новым домом для 60 тысяч человек, проживавших в самых бедных регионах Китая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:07 В стране и мире
Видео
В Керчи начали эвакуировать жителей из зон подтопления
17:43 В стране и мире
В МЧС объяснили, как будут работать «карты спасения»
15:29 В стране и мире
Видео
Взрывотехник назвал самую вероятную версию трагедии с автобусом в Воронеже
13:53 Спорт
Глава Минспорта РФ назвал единичным случаем положительную допинг-пробу триатлониста Полянского
10:02 В стране и мире
В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку»
Популярное
Видео
Певицу МакSим выписывают из больницы
Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.