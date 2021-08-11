Первая стрельба: военные Россия и Китая приступили к практической части учений «Сибу/Взаимодействие-2021»
Российские и китайские военные приступили к практическим действиям на совместных оперативно-стратегических учениях «Сибу/Взаимодействие - 2021». Маневры проходят на полигоне сухопутных войск НОАК Цинтунся.
Военнослужащие двух стран развернули силы совместной группировки в указанном районе и организовали ведение разведки. После они вычислили укрепленные пункты условного противника. Кроме того, были отработаны некоторые эпизоды активной части учений, в числе которых проведение наземно-воздушной антитеррористической операции.
Одной из особенностей маневров является тот факт, что российские военнослужащие выполняют задачи, используя бронетехнику Народно-освободительной армии Китая.
Ранее в Китае прошла торжественная церемония открытия совместных оперативно-стратегических учений Россия и КНР «Сибу/Взаимодействие-2021». В церемонии принял участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. С китайской стороны выступил глава объединенного штаба центрального военного совета КНР генерал-полковник Ли Чзочэн.