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«Никакой мистики»: космонавт прокомментировал появление дыры в МКС

Олеся Степакова
17:21 13.08.2021
Космонавт Михаил Корниенко подчеркнул, что диаметр отверстия составляет всего два миллиметра, что никаким образом не приведет к каким-либо критическим последствиям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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В появлении отверстия в обшивке корпуса Международной космической станции (МКС) нет никакой мистики, оно было кем-то просверлено. Его диаметр - всего два миллиметра, и это не привело бы ни к каким критическим последствиям. Об этом «Звезде» рассказал летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Михаил Корниенко.

«Никакой мистики. Именно та дыра, которая была, она не могла привести ни к каким последствиям. Там два миллиметра всего - это недели две живучести до критического уровня, до 500 миллиметров там “травило бы”. Да и нашли ее сразу, большая дыра - это критично, а два миллиметра - она может течь бесконечно», - подчеркнул он.

По словам Корниенко, если б отверстие каким-либо образом влияло на работу МКС, то и космонавты, и ЦУП это заметили бы, так как сработали бы датчики. Он также подчеркнул, что дыру просверлили внутри станции, а не снаружи.

«Там следы сверла изнутри бытового отсека где-то в корабле. Сверло ездило по металлу, было видно, изнутри все делалось», - резюмировал космонавт.

Ранее высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что отверстие в отсеке корабля «Союз МС-09», скорее всего, было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством аппарата.

Об инциденте стало известно в августе 2018 года, после того как на МКС упало давление и была зафиксирована утечка кислорода. Отверстие обнаружил немецкий астронавт Александр Герст. В тот же день неполадки были устранены, а дыру заделали специальным ремонтным составом. С тех пор велось длительное расследование. Позднее в госкорпорации «Роскосмос» удалось установить, каким образом в обшивке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие. 

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