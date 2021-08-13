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Космонавт Борисенко оценил новую версию появления отверстия на МКС

Ян Брацкий
11:27 13.08.2021
Отверстие неизвестного происхождения было обнаружено в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» в августе 2018 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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История образования загадочных отверстий в корпусе Международной космической станции (МКС) так и останется тайной, пока не будут опубликованы официальные отчеты специальной комиссии, которая работала над инцидентом. Об этом «Звезде» рассказал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Сам он дважды побывал на околоземной орбите, в 2011 и 2016 годах, но не понимает, откуда могло появиться такое отверстие.  

«Ответ на этот вопрос искало большое количество специалистов. Это происшествие имело место где-то два года назад или больше. Как такое возможно - я не знаю. Работала целая группа экспертов, было заключение, но я не помню публикаций», - сказал Борисенко.

Упомянул Герой России и о бесчисленных версиях естественного происхождения дыры в обшивке МКС. Якобы всему виной мог быть космический мусор.

«Космический мусор я исключаю. Пожалуй, это невозможно. Очень сомневаюсь, что такого рода отверстия формируются с помощью мусора. Опять же надо посмотреть официальное заключение экспертов», - добавил летчик-космонавт.

Накануне высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что отверстие в отсеке корабля «Союз МС-09», скорее всего, было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством аппарата.

Собеседник агентства напомнил, что из восьми дыр только одно оказалось сквозным. Наземное происхождение дыры источник отверг. В этом случае корабль не получил бы допуск к полету.

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