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Густой смог над Якутией: кадры тушения лесных пожаров военной авиацией

Иван Линдеманн
16:16 13.08.2021
За прошедшие сутки на очаги пожаров сброшено 84 тонны воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Авиация министерства обороны России продолжает оказывать помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Якутии. За прошедшие сутки на очаги пожаров сброшено 84 тонны воды.

«Всего с 1 июля 2021 года экипажами военно-транспортной авиации выполнено 198 вылетов и сброшено более 8,3 тысячи тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии», - сказано в сообщении Минобороны.

По решению министра обороны России Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Дым от природных пожаров погрузил Якутск в настоящую транспортную блокаду. Вслед за паромной переправой через Лену прекратил работу аэропорт. Видимость снизилась до критических 150 метров, отменены десятки рейсов.

Накануне по поручению Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

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