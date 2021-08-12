Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МЧС РФ Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии

Роман Захаров
07:33 12.08.2021
Министр проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению Якутии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В четверг, 12 августа, по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

Глава экстренного ведомства проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению республики. На месте ЧС министр также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:04 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке
07:54 Армия
Видео
Шойгу: студенческие стройотряды активно подключились к реконструкции северо-восточной хорды БАМа
07:33 В стране и мире
Видео
Глава МЧС РФ Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии
05:46 Армия
Видео
Миротворцы РФ обеспечили безопасность рабочим при обустройстве водозаборной скважины в Нагорном Карабахе
04:22 В стране и мире
В России могут запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года
Популярное
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Видео
«Люди задохнулись»: потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.