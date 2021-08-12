Глава МЧС РФ Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии

В четверг, 12 августа, по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

Глава экстренного ведомства проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению республики. На месте ЧС министр также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности.