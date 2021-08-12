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Транспортная блокада: Якутию охватил смог от лесных пожаров

Надежда Котормус
Олеся Степакова
роман кутуков
19:05 12.08.2021
Глава республики объявил 13 августа выходным в 11 муниципалитетах из-за дыма от природных пожаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Дым от природных пожаров погрузил Якутск в настоящую транспортную блокаду. Вслед за паромной переправой через Лену прекратил работу аэропорт. Видимость снизилась до критических 150 метров, отменены десятки рейсов.

Огонь уже уничтожил десятки жилых домов. Без крыши над головой остались сотни жителей. Власти региона и руководство администраций заверили, что людям помогут.

«Буквально в октябре месяце здесь будут абсолютно новые, современные дома. И каждому будет предоставлено жилье, которое уничтожено этим пожаром Кроме этого, сейчас идет компенсация, ущерб оценивается», – сообщил первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян.

В зоне риска остаются 13 населенных пунктов в пяти районах. В тушении пожаров принимают участие уже 5 тысяч человек: Авиалесохрана, МЧС, военные, добровольцы, и группировки только увеличивают.

Ситуацию на месте лично курирует глава МЧС. В республику он прибыл по поручению президента и сразу приступил к облету территорий. По поручению Евгения Зиничева авиагруппировку уже в ближайшее время усилят два вертолета МЧС.  Но на повестке дня не только состояние лесов – под угрозой здоровье жителей республики.

Сегодня самый грязный воздух фиксируется в Якутске. Дым от лесных пожаров пришел из Горного и Намского районов.  Находиться на воздухе тяжело – час на улице и у вас начинает болеть голова, щиплет горло и слезятся глаза. Загрязненность воздуха в столице Якутии, по данным Роспотребнадзора, в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Руководство региона просит работодателей сокращать рабочий день. Так, 13 августа в ряде районов и городских округов уже официально объявлен выходным днем с сохранением заработной платы.

За сутки площадь пожаров удалось сократить на 17 тысяч гектаров. Помогает и погода – стих сильный ветер, работать пожарным стало чуть проще, но фиксируют все новые возгорания.

«У нас, к сожалению, есть уже по нескольким населенным пунктам случаи возникновения пожаров именно из-за человеческого фактора», – заявил глава республики Якутия Айсен Николаев.

Контролировать доступ в лес в этот непростой период могут помочь мобильные операторы. Власти региона рассматривают возможность отслеживать их посещение с помощью биллинга мобильных данных. Нарушители запрета –  получат штраф. Осталось урегулировать правовые аспекты нововведения, отмечают авторы идеи.

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