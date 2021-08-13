Взрывотехник назвал самую вероятную версию трагедии с автобусом в Воронеже

Наиболее вероятной версией ЧП с автобусом, произошедшего накануне в Воронеже, является взрыв газобаллонного оборудования. Такое мнение выразил взрывотехник Игорь Комиссаров.

«Выводы делаю из следующих обстоятельств. На видео, где автобус показан сзади и сбоку, видно, что взрыв произошел с длительным выбросом пламени. Обычно, если взрывается взрывчатое вещество высокой, низкой или средней мощности, выброс пламени на видеозаписи очень кратковременен и зачастую даже неразличим», - сказал он телеканалу «Звезда».

Второй момент - дым, который образовался в результате взрыва. Он имеет светло-серую или белую окраску, что нехарактерно для большинства взрывчатых веществ промышленного изготовления, подчеркнул Комиссаров.

При этом эксперт уточнил, что свои выводы он делает на основе публикаций в СМИ и краткого изучения транспортных средств, подобных взорвавшемуся накануне автобусу.

Ранее в компании, которой принадлежал взорвавшийся автобус, опровергли версию о взрыве газобаллонного оборудования. Там заявили, что транспортное средство было новым и полностью исправным. Вся техническая документация машины также была в порядке.

Трагедия с участием маршрутки произошла накануне. Пострадали 18 пассажиров, двое из них скончались. Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат СК РФ.