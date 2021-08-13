На месте крушения вертолета на Камчатке нашли тело пассажирки

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружено тело пассажирки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

«Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды», - информирует ведомство.

Кроме того, по данным Следственного комитета, в рамках уголовного дела сейчас допрашиваются потерпевшие, работники ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявшие помощь в навигации полета вертолета. Также был допрошен директор ООО «Турист», который организовал туристическую экскурсию.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Внутри воздушного судна в момент инцидента находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восьмерым из них удалось спастись.