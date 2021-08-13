В стране и мире Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на глубине 110-111 метров Роман Захаров Сейчас экстренные службы на месте определяют тактику дальнейшей работы по подъему воздушного судна. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По словам политика, воздушное судно находится на дне водоема на глубине 110-111 метров. У него отломан хвост, целостность остального корпуса сохранена. «Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», - сообщил глава Камчатского края в эфире «Россия 24». В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров. После инцидента восемь человек числятся пропавшими без вести, остальным удалось спастись. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика