Бастрыкин поставил на контроль ход расследования взрыва автобуса в Воронеже

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате», -отметили в ведомстве, не уточнив, по какой статье возбудили дело, передает ТАСС.

Также отмечается, что в Воронеж направили опытных криминалистов и следователей центрального аппарата для оказания практической помощи в осмотре места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали пять человек. Также подчеркивалось, что предварительной причиной происшествия в Воронеже стал взрыв газового оборудования.