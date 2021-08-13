Один человек погиб в результате ЧП с автобусом в Воронеже

Количество пострадавших при взрыве воронежского автобуса возросло до 18, скончался один человек. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Число пострадавших увеличилось до 18. Из них умерла одна женщина», - написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что женщина скончалась в реанимации, при взрыве ей оторвало нижнюю треть голени.

Инцидент произошел сегодня вечером в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ. Одна из пострадавших в результате ЧП женщина скончалась в реанимации.

Впоследствии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что в данный момент рассматриваются разные причины происшествия, однако в данный момент ничто не указывает на версию теракта.

Также официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в автобусе.