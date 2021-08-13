Опубликованы кадры посадки Ил-112В в Жуковском

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в подмосковный Жуковский. Кадры посадки публикует пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех»).

Самолет покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет в конце августа в Московской области.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что завершаются госиспытания Ил-112. В «ОДК-Климов» заявили, что серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В планируется начать в 2023 году.