Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Опубликованы кадры посадки Ил-112В в Жуковском

Андрей Аркадьев
12:33 13.08.2021
В конце августа самолет покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021».
© Видео: UACRussia, YouTube © Фото: UACRussia, YouTube
Читайте нас на:

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в подмосковный Жуковский. Кадры посадки публикует пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех»).

Самолет покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет в конце августа в Московской области.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что завершаются госиспытания Ил-112. В «ОДК-Климов» заявили, что серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В планируется начать в 2023 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 В стране и мире
В России ответили на заявление украинского депутата о «Северном потоке - 2»
10:02 В стране и мире
В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку»
09:40 В стране и мире
Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на глубине 110-111 метров
08:27 В стране и мире
Видео
«Удар и шок»: пострадавший при взрыве автобуса в Воронеже рассказал о первых минутах после инцидента
09:15 Армия
Видео
На суше, в воздухе и на море: Шойгу заявил о наращивании взаимодействия ВС России и КНР
Популярное
Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью
«Второе рождение»: стали известны новые подробности о состоянии МакSим
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.