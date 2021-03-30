Состоялся второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (в составе ПАО «ОАК» Ростеха).

Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ОАК».

Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

«С момента первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с Министерством обороны», - заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

По его словам, сейчас идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа.

В октябре прошлого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что новые самолеты Ил-112В начнут поступать в Минобороны России в 2023 году.

Проектирование самолета Ил-112В началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С.В. Ильюшина, ЭМЗ им. В.М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета.

В конце 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что «Ильюшин» ведет работы по снижению веса. Позже стало известно, что массу удалось снизить на тонну благодаря применению композиционных материалов, усовершенствованию систем и оборудования самолета.

В июне 2019 года на Воронежском авиазаводе началось производство третьего и четвертого Ил-112В.

Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях. Крейсерская скорость - 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой - 1 200 километров.