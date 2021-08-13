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Новый военно-транспортный Ил-112В прибыл в Подмосковье для участия в «Армии-2021»

Андрей Аркадьев
11:02 13.08.2021
Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.
Новый военно-транспортный Ил-112В прибыл в Подмосковье для участия в «Армии-2021»
© Фото: ОАК
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Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для участия в военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в состав госкорпорации «Ростех»).

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

В июле вице-премьер Борисов заявил, что в России могут выпустить две сотни Ил-112В.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что завершаются госиспытания Ил-112. В «ОДК-Климов» заявили, что серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В планируется начать в 2023 году.

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