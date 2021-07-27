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Мишустин призвал активнее подключать авиатехнику к борьбе с пожарами в Якутии

Андрей Аркадьев
13:35 27.07.2021
Глава правительства пообещал, что в 2021 году на борьбу с пожарами в России будет выделено более 3 миллиардов рублей, и значительную долю этих денег получит Якутия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Южно-Сахалинске совещание по ликвидации чрезвычайных ситуаций на востоке страны. Речь шла о важной роли авиации в тушении якутских пожаров. В совещании по видеосвязи принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Губернаторы поблагодарили военнослужащих за помощь в том числе и в ликвидации последствий масштабных паводков. Говорилось и о поддержке пострадавших. Отмечалось, что процесс оказания им помощи нужно ускорить и упростить.

«Сейчас работы, в которых участвуют аварийно-спасательные и социальные службы, продолжаются. Необходимая помощь людям оказана. Идет оценка материального ущерба, чтобы выплатить компенсации. Понимаю, что точность расчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс. Поменьше бюрократии. Чтобы людям, которые и так потеряли немало, не пришлось бегать за справками и тратить время в бесконечных очередях», - подчеркнул глава правительства.

Премьер также осмотрел многоквартирный дом, который строится в рамках программы переселения людей из аварийного жилья. Сахалин - один из лидеров по ее выполнению. Также в регионе успешно реализуется другая программа - «Дальневосточная ипотека».

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