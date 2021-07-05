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Вице-премьер Борисов заявил, что в России могут выпустить две сотни Ил-112В

Андрей Аркадьев
17:25 05.07.2021
Серийное производство, по его словам, планируется начать с 2023 года.
Вице-премьер Борисов заявил, что в России могут выпустить две сотни Ил-112В
© Фото: Минобороны России
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В России планируется выпустить порядка 200 военно-транспортных самолетов Ил-112В, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания на Воронежском авиазаводе. Самолеты получит Министерство обороны РФ и другие заказчики.

«Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России», - сказал Борисов.

Он отметил, что завод на третьем самолете должен показать достижение заданных характеристик. Вице-премьер подчеркнул, что прежде чем говорить о серийных контрактах, необходимо подтвердить летно-технические характеристики Ил-112.

По словам Борисова, серийное производство самолетов планируется начать в 2023 году.

Перспективный российский военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил свой второй полет в марте. Самолет взлетел с аэродрома Воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Первый полет самолет совершил 30 марта 2019 года на ВАСО. Испытания продолжались около часа.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что завершаются госиспытания Ил-112. В «ОДК-Климов» заявили, что серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для Ил-112В планируется начать в 2023 году.

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