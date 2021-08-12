В стране и мире В МЧС прокомментировали информацию о взрыве автобуса в Воронеже Иван Линдеманн В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали пять человек. © Видео: Мимо Проходил, Вконтакте © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пожарно-спасательные подразделения оказывают первую помощь пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже. Об этом сообщили в МЧС. «На месте от МЧС России группировка сил и средств в составе 12 человек и 4 единиц техники», - говорится в сообщении. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали пять человек. «Причина происшествия и личности пострадавших устанавливаются», - заявили в МЧС. Предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже - взрыв газового оборудования. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика