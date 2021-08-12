В МЧС прокомментировали информацию о взрыве автобуса в Воронеже
В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали пять человек.
© Видео: Мимо Проходил, Вконтакте © Фото: ТРК "Звезда"
Пожарно-спасательные подразделения оказывают первую помощь пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже. Об этом сообщили в МЧС.
«На месте от МЧС России группировка сил и средств в составе 12 человек и 4 единиц техники», - говорится в сообщении.
В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали пять человек.
«Причина происшествия и личности пострадавших устанавливаются», - заявили в МЧС.
Предварительная причина ЧП с автобусом в Воронеже - взрыв газового оборудования. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.