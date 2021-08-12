СМИ: восемь человек погибли при жесткой посадке вертолета на Камчатке

Восемь человек, по предварительной информации, погибли после жесткой посадки вертолета в Камчатском крае, восьмерым удалось спастись. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, при жесткой посадке вертолета погибли восемь человек, остальные восемь были спасены. Вертолет утонул», - говорится в сообщении.

Кроме того, источник агентства назвал основные версии жесткой посадки воздушного судна - отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Ранее стало известно, что Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами совершил жесткую посадку в районе Курильского озера

Как уточнялось, на место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел борт Центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего уточняются.