Воздушный контроль: как Ми-35 ВКС РФ обеспечивают прикрытие авиации в Сирии

В сирийском Хмеймиме военно-транспортная авиация работает круглосуточно. И каждый такой полет необходимо обезопасить - с земли их прикрывают системы ПВО, в то время как в воздухе за их безопасностью следят экипажи ударных вертолетов Ми-35. Российские вертолетчики работают во время взлета и набора высоты тяжелых транспортников Ан-12.

«Мы обеспечиваем прикрытие от огневого воздействия - мы закрываем своим вертолетом транспортные самолеты, в них находятся и пассажиры и техника», - рассказывает пилот ВКС РФ Александр.

При взлете грузовой самолет может быть уязвим для наземных средств поражения. Задача экипажа ударного вертолета - внимательно наблюдать за всем, что происходит вокруг взлетно-посадочной полосы. Для персонала базы это напряженная боевая работа - все узлы, приборы, вооружение и средства защиты вертолета многократно проверяются на земле. Перед взлетом обязательно заряжаются тепловые ловушки. Боевые машины, оснащенные новейшей электроникой, позволяют одинаково хорошо выполнить эту задачу в любое время суток и в любую погоду.

«Современная техника позволяет выполнять боевые условия и днем и ночью, в любых метеорологических условиях. Для ночной работы у нас есть специально адаптированные очки ночного видения», - отметил Александр.

Такие полеты вертолетчики российской авиабазы Хмеймим уже довели до полного автоматизма. Местность вокруг они изучили едва ли не до каждого камня. Любое подозрительное передвижение незамеченным точно не останется. Этот уникальный опыт российские вертолетчики накапливают и во время совместных российско-турецких патрулирований северной части Сирии. Ведь именно от внимания летчиков, во многом, зависит безопасность конвоя.