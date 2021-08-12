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Супруга бортпроводника разбившегося на Камчатке Ми-8 оценила профессионализм экипажа

Ян Брацкий
07:16 12.08.2021
Ранее пострадавших в крушении Ми-8 доставили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пилоты разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8 были опытными и профессиональными. Об этом рассказала супруга одного из членов экипажа.

«Летает он давно и он очень опытный. Весь летный состав очень профессиональный. Я не знаю, из-за чего так могло произойти. Пока не пообщаемся, у нас не будет никакой информации», - рассказала Ксения.

Ранее стало известно о трагедии с пассажирским вертолетом на Камчатке. Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов.

По предварительной информации - восемь человек погибли. Столько же доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка пилотирования. На место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел борт Центра медицины катастроф.

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