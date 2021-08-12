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Пострадавших при крушении вертолета доставили в больницу Петропавловска-Камчатского

Ян Брацкий
06:17 12.08.2021
Всего в краевую больницу доставлены восемь пассажиров вертолета, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский. Каретами скорой помощи людей отвезли в краевую больницу. Всего доставлены восемь человек, по предварительным данным - двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно о трагедии на Камчатке, где жесткую посадку совершил вертолет с туристами. Машина села на воду, восемь человек, по предварительным данным - погибли. Сейчас на месте ЧП проводится поисково-спасательная операция.

О причинах произошедшего говорить пока рано. Среди прочих, рассматриваются версии - отказ двигателя и ошибка пилотирования. На место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел борт Центра медицины катастроф. На борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

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