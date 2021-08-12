СМИ: упавший на Камчатке вертолет с туристами лежит на глубине 100 метров

По предварительной информации, восемь из 16 находившихся в туристическом вертолете Ми-8, который потерпел крушение в Камчатском крае, остались на борту, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Восемь человек с травмами (спасены - Прим. ред.), остальные в вертолете», - говорится в сообщении.

Уточняется, что упавший вертолет лежит на глубине 100 метров в Курильском озере.

Сегодня стало известно, что Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами потерпел крушение. На место происшествия вылетели спасатели и врачи санавиации.

По предварительным данным, жертвами катастрофы стали восемь человек, еще восемь выжили. Источник ТАСС назвал основные версии жесткой посадки воздушного судна - отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».