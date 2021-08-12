Спасатели МЧС вылетели к месту крушения Ми-8 на Камчатке

В Камчатском крае вертолет со спасателями вылетел к Курильскому озеру, где произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. На месте будут работать водолазы, спасатели, фельдшеры, оперативная группа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сегодня стало известно, что Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами потерпел крушение в районе Курильского озера. На место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел губернатор Владимир Солодов со спасателями и врачами санавиации.

Первых пассажиров уже подняли из воды, уточнили в пресс-службе Елизовского муниципального района. По предварительным данным, жертвами катастрофы стали восемь человек, еще восемь выжили.

Кроме того, источник ТАСС назвал основные версии жесткой посадки воздушного судна - отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».