Названы предварительные версии крушения Ми-8 с туристами на Камчатке

Отказ двигателей и ошибка пилотирования входят в число основных версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования», - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами потерпел крушение в районе Курильского озера. На место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел губернатор Владимир Солодов со спасателями и врачами санавиации.

Первых пассажиров уже подняли из воды, уточнили в пресс-службе Елизовского муниципального района. По предварительной информации, жертвами катастрофы стали восемь человек, еще восемь выжили.