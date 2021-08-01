Пожар в студенческом общежитии в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Пожар ликвидирован 1 августа в 00.48 мск на площади 1000 кв.м.», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из здания эвакуировали и разместили в соседнем общежитии 65 человек, спасены 25 человек. Жертв в результате возгорания нет. Семь человек пострадали, из них двое госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Сообщение о пожаре в общежитии поступило спасателям в 17.23 мск. К тушению привлекались 82 человека и 25 единиц техники.