Опубликовано новое видео с места мощного пожара в общежитии в Нижнем Новгороде

Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с места мощного пожара в общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, что кровля здания практически выгорела. Ранее ректор вуза Николай Карякин рассказал, что здание общежития сильно повреждено пока непригодно для проживания и нуждается в ремонте.

Общежитие ПИМУ загорелось в субботу вечером. По данным МЧС, площадь пожара составила около 1000 квадратов, ликвидировать открытое горение удалось лишь в 20:30.

Из здания эвакуировали 65 человек, спасли 25 человек, 7 пострадали, двое были госпитализированы. Всех жильцов расселили по другим общежитиям, уточнил ректор вуза Николай Корякин.