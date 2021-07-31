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Опубликовано новое видео с места мощного пожара в общежитии в Нижнем Новгороде

Олеся Степакова
22:54 31.07.2021
По данным МЧС, площадь возгорания составила около 1000 квадратов, ликвидировать открытое горение удалось лишь в 20:30.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда
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Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с места мощного пожара в общежитии Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, что кровля здания практически выгорела. Ранее ректор вуза Николай Карякин рассказал, что здание общежития сильно повреждено пока непригодно для проживания и нуждается в ремонте.

Общежитие ПИМУ загорелось в субботу вечером. По данным МЧС, площадь пожара составила около 1000 квадратов, ликвидировать открытое горение удалось лишь в 20:30.

Из здания эвакуировали 65 человек, спасли 25 человек, 7 пострадали,  двое были госпитализированы. Всех жильцов расселили по другим общежитиям, уточнил ректор вуза Николай Корякин.

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