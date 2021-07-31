Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии нижегородского медвуза

Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на руководство вуза.

«При пожаре пострадали семь человек. Пятерым из них оказана помощь на месте, они отпущены», – говорится в сообщении.

Уточняется, что два человека госпитализированы.

«Один - в состоянии легкой степени, второй - средняя степени тяжести», – уточнили в университете.

Пожар произошел сегодня вечером в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, площадь возгорания увеличилась до одной тысячи квадратных метров – горят чердачные помещения.

В ведомстве уточнили, что из здания были спасены 25 человек и 65 эвакуированы. По предварительным данным погибших в результате ЧП нет.

К тушению пожара привлечены 43 человека и 15 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.