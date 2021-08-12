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Власти Камчатки раскрыли подробности крушения Ми-8 с туристами

Виктория Ивашечкина
02:47 12.08.2021
На место происшествия вылетел борт Центра медицины катастроф.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay
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Глава Управления пресс-службы аппарата губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань рассказала «Звезде» подробности происшествия с вертолетом Ми-8 на Камчатке.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушное судно с туристами упало в Камчатском крае.

По предварительным данным, Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами потерпело крушение районе Курильского озера. Об этом сообщили в МЧС РФ. 

Как уточнялось, на место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел борт Центра медицины катастроф.

«На территории Южно-Камчатского заказника вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. Сотрудники службы охраны услышали хлопок, сели на лодки и направились к месту происшествия. Сейчас идет спасательная операция», - отметила Головань.

Также сообщалось, что в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется.

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