Власти Камчатки раскрыли подробности крушения Ми-8 с туристами

Глава Управления пресс-службы аппарата губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань рассказала «Звезде» подробности происшествия с вертолетом Ми-8 на Камчатке.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушное судно с туристами упало в Камчатском крае.

По предварительным данным, Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами потерпело крушение районе Курильского озера. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как уточнялось, на место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел борт Центра медицины катастроф.

«На территории Южно-Камчатского заказника вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. Сотрудники службы охраны услышали хлопок, сели на лодки и направились к месту происшествия. Сейчас идет спасательная операция», - отметила Головань.

Также сообщалось, что в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется.