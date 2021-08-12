МЧС: на борту упавшего на Камчатке Ми-8 находилось 16 человек

Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке. По предварительным данным, Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами упал в районе Курильского озера. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как уточняется, на место происшествия в Кроноцком заповеднике вылетел борт Центра медицины катастроф. Кроме того, к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Было добавлено, что восемь человек смогли выжить после крушения вертолета. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.