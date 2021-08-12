В МЧС раскрыли информацию о жесткой посадке вертолета с туристами на Камчатке

В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

Так, по предварительной информации, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. На место инцидента вылетел борт Центра медицины катастроф. В готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что вертолет с туристами упал в Камчатском крае. Сообщалось, что официальных данных о погибших и пострадавших нет.