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«Нет коалиции»: эксперт объяснил, почему талибы* пытаются взять власть в Афганистане

Иван Линдеманн
21:49 12.08.2021
Иван Сафранчук заявил, что талибы* постепенно все эти годы доказывают, что они не просто берут какие-то территории малонаселенные, они показывают, что они считают себя властью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Афганистане. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц», - отметил он.

Дюжаррик выразил надежду, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и запрещенным в РФ движением «Талибан»* восстановят путь к переговорному решению конфликта.

О том, что в настоящее время происходит в Афганистане, телеканалу «Звезда» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Иван Сафранчук.

«Официальной властью в Афганистане является международно признанное правительство, которое расположено в Кабуле: это президент Ашраф Гани, который выиграл выборы в 2014 и 2019 годах. Да, конечно, это американская креатура. Он долго работал в МВФ, написал очень красивую книгу о том, как надо проводить нациестроительство, но на практике не так все получилось красиво, как в теории», - отметил эксперт.

По его словам, талибы* постепенно все эти годы доказывают, что они не просто берут какие-то территории малонаселенные, они показывают, что они считают себя властью.

«И почему-то долгое время им не верили, и была точка зрения, что они теневые губернаторы. Нет, они собираются быть частью власти. И поскольку переговоров о создании коалиционного правительства нет, то они берут власть силой», - добавил Сафранчук.

Ранее глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану, назвав ситуацию в стране критической.

Талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в РФ

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