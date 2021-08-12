Власти Афганистана призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране
Глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.
Он назвал ситуацию в стране критической. Глава афганского совета также добавил в ходе региональной конференции в столице Катара Дохе, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой.
По данным РИА Новости, талибы* (запрещены в РФ) заявили, что захватили штаб полиции третьего по величине афганского города - Герата.
Эскалация конфликта в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск из страны. Ранее президент США Джозеф Байден заявил о том, что присутствие американских солдат в Афганистане препятствует созданию устойчивого правительства в республике. Отмечается, что вывод планируется завершить до 11 сентября. Байден добавил, что, несмотря на вывод войск, США предупреждают «Талибан*, что будут решительно отвечать на возможные атаки на представителей страны и ее партнеров.
*Талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в РФ.