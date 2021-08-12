Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ООН прокомментировали ситуацию в Афганистане

Олеся Степакова
20:40 12.08.2021
В организации особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц.
В ООН прокомментировали ситуацию в Афганистане
© Фото: Stringer globalloookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш обеспокоен развитием событий в Афганистане, в том числе боями в Герате и Кандагаре. В особенности тем, что бои переходят в городские районы, а это потенциально несет ущерб для гражданских лиц, уточнил он.

«Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта», - приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану, назвав ситуацию в стране критической.

*Талибан – террористическая организация, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:48 В стране и мире
Видео
Пять человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
20:04 В стране и мире
Видео
Влетел в остановку на полной скорости: момент ДТП с легковушкой в Москве попал на видео
16:53 В стране и мире
В СК назвали приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
18:25 Армия
Реконструкцию восточной ветки БАМа силами Минобороны показали из космоса
13:27 В стране и мире
Видео
Момент задержания беглецов из истринского ИВС попал на видео
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.