В ООН прокомментировали ситуацию в Афганистане

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш обеспокоен развитием событий в Афганистане, в том числе боями в Герате и Кандагаре. В особенности тем, что бои переходят в городские районы, а это потенциально несет ущерб для гражданских лиц, уточнил он.

«Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ), а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта», - приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее глава афганского Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану, назвав ситуацию в стране критической.

*Талибан – террористическая организация, запрещенная в РФ.