Хуснуллин назвал сумму ущерба от сильнейшего наводнения в Крыму

Сумма ущерба, нанесенного полуострову Крым наводнением, составила на конец июля 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба - 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

У властей республики есть дополнительные «пожелания на общую сумму 12 миллиардов рублей», уточнил вице- премьер. В тоже время, по словам Хуснуллина, на данный момент согласована сумма 4,6 миллиарда рублей. С заявкой на эту сумму обратятся в Минфин России, заключил он.

Власти Крыма освободили от уплаты арендной платы бизнесменов и организации Керчи, Ялты, Бахчисарайского, Кировского, Ленинского и Советского районов, пострадавших от мощных ливней в июне этого года.

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах Крыма. После удара стихии на полуострове военные очистили более 140 километров дорог.