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Хуснуллин назвал сумму ущерба от сильнейшего наводнения в Крыму

Олеся Степакова
22:05 30.07.2021
По словам вице-премьера, на конец июля подтвержденная сумма составляет 4,6 миллиарда рублей.
Хуснуллин назвал сумму ущерба от сильнейшего наводнения в Крыму
© Фото: vk.com ytatljh Globallookpress
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Сумма ущерба, нанесенного полуострову Крым наводнением, составила на конец июля 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба - 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

У властей республики есть дополнительные «пожелания на общую сумму 12 миллиардов рублей», уточнил вице- премьер. В тоже время, по словам Хуснуллина, на данный момент согласована сумма 4,6 миллиарда рублей.  С заявкой на эту сумму обратятся в Минфин России, заключил он.

Власти Крыма освободили от уплаты арендной платы бизнесменов и организации Керчи, Ялты, Бахчисарайского, Кировского, Ленинского и Советского районов, пострадавших от мощных ливней в июне этого года.

Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах Крыма. После удара стихии на полуострове военные очистили более 140 километров дорог.

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