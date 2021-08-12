В Кроноцком заповеднике на Камчатке раскрыли детали спасения пассажиров Ми-8

Инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес рассказал подробности спасения пассажиров вертолета Ми-8, который этим утром совершил жесткую посадку на воду Курильского озера на Камчатке. Мужчина сказал «Звезде», что звук приближающегося вертолета инспекторы услышали заранее. Разглядеть машину было невозможно из-за густого тумана.

«Видимость была около 100 метров. Мы услышали звук, похожий на удар лопастей о воду. Мы этого не видели, но спустили катера и через три-четыре минуты добрались до места происшествия. На месте обнаружили восемь человек в воде. Немедленно их достали. Двое были в тяжелом состоянии. Доставили всех на кордон и оказали им первую медицинскую помощь», - рассказал Денгес.

Как выяснилось позже, от удара вертолета о воду раскрылись задние створки фюзеляжа, через которые спасшиеся смогли выбраться. Инспекторам заповедника пассажиры Ми-8 признались, что некоторым из них пришлось выплывать с глубины до девяти метров.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. По оценкам врачей, угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте продолжает работу поисково-спасательная группа. Обломки вертолета лежат на большой глубине.