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В Кроноцком заповеднике на Камчатке раскрыли детали спасения пассажиров Ми-8

Ян Брацкий
11:50 12.08.2021
Сначала инспекторы услышали приближение вертолета, а затем удар лопастей о воду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес рассказал подробности спасения пассажиров вертолета Ми-8, который этим утром совершил жесткую посадку на воду Курильского озера на Камчатке. Мужчина сказал «Звезде», что звук приближающегося вертолета инспекторы услышали заранее. Разглядеть машину было невозможно из-за густого тумана.

«Видимость была около 100 метров. Мы услышали звук, похожий на удар лопастей о воду. Мы этого не видели, но спустили катера и через три-четыре минуты добрались до места происшествия. На месте обнаружили восемь человек в воде. Немедленно их достали. Двое были в тяжелом состоянии. Доставили всех на кордон и оказали им первую медицинскую помощь», - рассказал Денгес.

Как выяснилось позже, от удара вертолета о воду раскрылись задние створки фюзеляжа, через которые спасшиеся смогли выбраться. Инспекторам заповедника пассажиры Ми-8 признались, что некоторым из них пришлось выплывать с глубины до девяти метров.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. По оценкам врачей, угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте продолжает работу поисково-спасательная группа. Обломки вертолета лежат на большой глубине.

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