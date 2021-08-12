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Минобороны России направило вертолет к месту падения Ми-8 на Камчатке

Андрей Аркадьев
12:00 12.08.2021
Вертолет Ми-8 упал сегодня утром около Кроноцкого заповедника.
Минобороны России направило вертолет к месту падения Ми-8 на Камчатке
© Фото: Минобороны России
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Вертолет Минобороны с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами направили к месту падения Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке. Об этом сообщает военное ведомство РФ.

«Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь Аэро" в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 упал сегодня утром около Кроноцкого заповедника на Камчатке. На его борту находилось 16 человек, из которых 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек были доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших пока отсутствует.

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