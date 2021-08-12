Стройка века: как идет реконструкция легендарной Байкало-Амурской магистрали

Метр за метром военнослужащие расчищают путь. Валят деревья, срезают холмы и насыпают тысячи тонн грунта. Так начинается великая стройка двадцать первого века. Железнодорожники прокладывают вторую ветку Байкало-Амурской магистрали.

Силам Минобороны предстоит провести реконструкцию участка общей протяженностью в 340 километров от Улака до Февральска. Это 19 крупных объектов. Нужно проложить около 110 километров железнодорожного полотна, построить девять разъездов, девять двухпутных вставок, объем земляных работ оценивается более чем в пять миллионов кубометров.

Зоны ответственности разделены между двумя военными округами - Восточным и Центральным. Общая численность группировки почти 1400 человек и около 700 единиц техники. Для размещения сил и средств построены шесть блочно-модульных городков, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания. Этот участок проинспектировал министр обороны России.

После первого выхода путейцев на стройку сохранился огромный камень. Его решили сделать памятным и заложить в Верхнезейске. В его торжественном открытии принял участие Сергей Шойгу. Реконструкцию БАМа разделили на несколько этапов. Сейчас первый - подготовка места для укладки путей. Из-за коварной природы тайги - болота и бездорожье - добраться до места работ не просто.

Длина железнодорожного моста на БАМе чуть больше километра. Данный путепровод пока это единственное, что соединяет два берега. Автомобили передвигаются с помощью паромной переправы. Грузоподъемность парома 80 тонн. Каждые 20 минут он переправляет два полных самосвала с грунтом через Зейское водохранилище. Местные его называют морем. На другом берегу Камазы встречают военные инженеры.

Проектируя строительство путей, инженеры позаботились об экологии. Чтобы сохранить плодородный слой, тяжелую технику не используют. Военные прочесывают полосу в три этапа: первый отряд спиливает деревья, второй мачете срубает мелкие ветки с уже поваленных растений. Третий - грузит стволы в самосвал. На землю укладывается грунт из карьера. Без него рельсы утонут при потеплении. Под почвой на глубине двух метров - вечная мерзлота.

В живописный лес удачно вкрапились лагеря военных. Их почти незаметно в хвойном массиве. У студентов же военного учебного центра совсем не полевые, а комфортные условия. Для них построили блочно-модульный городок из металлоконструкций. Внутри - все как в доме - отопление, душевые, кровати, комнаты отдыха и быта и столовая. 180 выпускников Дальневосточного университета путей сообщения здесь на производственной практике. По поручению Сергея Шойгу они помогают военным путейцам строить вторую ветку БАМа.

Министр обороны осмотрел городок и там же провел совещание с командующими Восточным военным округом и железнодорожными войсками. Блоки городка построили и оснастили всем необходимым всего за два месяца. Глава оборонного ведомства отметил, что такие быстровозводимые конструкции уже зарекомендовали себя в Сирии и Нагорном Карабахе, где российская армия выполняет миротворческую миссию.

Реконструкция Байкало-Амурской магистрали завершится в 2024 году. Темпы, которыми идут военные, сейчас в два раза быстрее тех, что были в 80-х годах.