Армия Шойгу: студенческие стройотряды активно подключились к реконструкции северо-восточной хорды БАМа Роман Захаров Министр обороны России считает необходимым проработать вопрос учреждения медали «За развитие БАМа». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Студенты, занятые в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители», - сказал министр обороны во время церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа. Шойгу при этом подчеркнул, что студенты военных учебных центров, участвуя в реконструкции БАМа, проходят стажировку «в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск». «Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны», - добавил он. Глава оборонного ведомства также напомнил, что в 2024 году исполняется 50 лет началу строительства БАМа и, по его словам, уже сейчас нужно продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет. Помимо этого Шойгу считает необходимым проработать вопрос учреждения медали «За развитие БАМа». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика