Шойгу поручил не снижать темпы реконструкции БАМа

Необходимость реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) обусловлена острой экономической необходимостью, темпы работ снижать нельзя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Важность проекта обусловлена острой необходимостью увеличить пропускную способность БАМа для повышения экономического потенциала страны», - сказал Шойгу в четверг на совещании о ходе реконструкции восточного участка БАМа.

Он напомнил, что Минобороны принимает участие в реконструкции восточной ветки БАМа по поручению президента России, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Железнодорожным войскам поручен самый сложный участок на БАМе - от станции Улак до станции Февральск - протяженностью 340 километров.

«Развертывание завершили, переброску сил завершили, приступили к работам по основному предназначению. На сегодня создана достаточная группировка сил и средств, на пяти из девятнадцати объектов развернуты полномасштабные работы. В ходе совещания обсудим проблемные вопросы и наметим планы на ближайшую перспективу», - сказал министр обороны.

Он отметил, что хотел бы услышать, в частности, что необходимо сделать дополнительно, чтобы сроки были выполнимы, темпы работ не снижались ни в какой сезон, потребовав конкретики по каждой позиции строительства.