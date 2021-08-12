Спасшие пассажиров Ми-8 на Камчатке рассказали, что пострадавшие выплывали с глубины 8-9 метров

Сотрудники Кроноцкого заповедника, которые первыми оказались на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказали, что спасенным пришлось выплывать с глубины в восемь-девять метров. С их слов, вертолет рухнул носом вниз, а от удара раскрылись его задние створки. Через образовавшееся отверстие выжившие смогли выбраться из машины, которая камнем пошла ко дну.

Температура воды в момент спасательной операции составляла не более пяти-шести градусов, рассказал участковый госинспектор заповедника Евгений Денгес. Всего в поисковой операции участвовали четверо сотрудников.

«Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», - рассказал инспектор в беседе с «Интерфакс».

Людей доставили на берег, обогрели, после чего еще некоторое время патрулировали озеро на моторных лодках в поисках других выживших.

«Операцию по поиску обломков вертолета координирует МСЧ. На месте работают 15 спасателей, включая 6 водолазов. Для информирования родственников открыта "горячая линия". Всем выжившим оказывается психологическая помощь», - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Трагедия на Камчатке произошла сегодня утром. Жесткую посадку на поверхность озера, в условиях плохой видимости, совершил вертолет с туристами на борту. Восемь человек были доставлены в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.