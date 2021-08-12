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«Не успел отстегнуть от кресла сына друга»: выживший при крушении вертолета на Камчатке турист раскрыл подробности случившегося

Роман Захаров
11:23 12.08.2021
Виктор Стволкин также сообщил, благодаря чему спаслись люди, успевшие покинуть тонущий вертолет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Турист Виктор Стволкин, который находился на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, рассказал «Звезде» подробности случившегося. По словам мужчины, все произошло внезапно и стремительно, а спастись у него получилось лишь благодаря выбранному в воздушном судне месту и навыкам подводного плавания.

«В момент ЧП я просто спал. Видимость была никакая, и я понял, что что-то произошло, когда вода мне потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, просто со мной рядом сидел мальчишка - сын моего друга. Если бы я был не сонный, я бы, по крайней мере, успел бы снять с него ремень... Я отстегнул (ремень. - Прим. ред.) у себя, меня подняло сразу наверх, сверху был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть - и все сразу заполнилось водой... Я сидел на первом ряду, и дверь в кабине пилотов оказалась распахнутой, там был свет, и, видимо, остатки воздуха меня туда подтолкнули. Стекло было разбито, я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, глубина была где-то около восьми-девяти метров. Я просто фридайвингом занимаюсь, чуть-чуть это знаю. Мне это позволило сохранить спокойствие», - сообщил он.

Стволкин также рассказал, что вода в озере была очень холодная и жизни людей, успевших выплыть из затонувшего вертолета, спасли оперативные действия очевидцев.

«Когда всплыли, вода была холодная, был туман и плохая видимость. Всплывшие люди кричали о помощи... Первые две лодки подошли примерно через пять минут. Еще бы пять минут -  и люди, скорее всего, начали бы тонуть, так как на воде было не удержаться... Мне рассказали, что люди просто стояли на берегу, был туман, и они слушали вертолет. Когда звук исчез, они прыгнули в лодки и поехали искать», - вспомнил турист.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильском озере на Камчатке утром 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Восемь человек смогли выжить. Информации об остальных пока нет, но, как полагают экстренные службы, они погибли. Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка пилота.

Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры, снятые на месте крушения воздушного судна

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