В NASA рассказали о последствиях нештатного запуска двигателей «Науки» при стыковке с МКС

Руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл рассказал подробности инцидента с новейшим российским модулем «Наука», у которого во время стыковки непроизвольно включились двигатели. По словам Сковилла, Международная космическая станция (МКС) совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем довернулась в пол-оборота обратно.

«Почти все вращение происходило по тангажу. Выполнено 1,5 оборота в одну сторону, затем 0,5 оборота для возврата», - написал Сковилл в своем Twitter.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М» и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Модуль создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода.

Причиной нештатного запуска двигателей модуля при стыковке, стал кратковременный сбой программного обеспечения. Об этом ранее рассказал генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.