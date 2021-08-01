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В NASA рассказали о последствиях нештатного запуска двигателей «Науки» при стыковке с МКС

Ян Брацкий
18:26 01.08.2021
Во время незапланированных маневров МКС, никакой угрозы жизни и здоровью экипажа не было, Роскосмос и NASA проводят проверку.
В NASA рассказали о последствиях нештатного запуска двигателей «Науки» при стыковке с МКС
© Фото: Роскосмос
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Руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл рассказал подробности инцидента с новейшим российским модулем «Наука», у которого во время стыковки непроизвольно включились двигатели. По словам Сковилла, Международная космическая станция (МКС) совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем довернулась в пол-оборота обратно.

«Почти все вращение происходило по тангажу. Выполнено 1,5 оборота в одну сторону, затем 0,5 оборота для возврата», - написал Сковилл в своем Twitter.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М» и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Модуль создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода.

Причиной нештатного запуска двигателей модуля при стыковке, стал кратковременный сбой программного обеспечения. Об этом ранее рассказал генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

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