Названа причина внепланового включения двигателей модуля «Наука»

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» включилась в четверг, 29 июля, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что механика стыковки отработала без замечаний и привела к закрытию станции и модуля.

«Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению», - добавил Соловьев.

По словам генконструктора, ориентация МКС в настоящий момент является штатной - все системы МКС и модуля «Наука» работают нормально.

Днем ранее российский космонавт Олег Новицкий сообщил, что на МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле «Наука». Позже в Роскосмосе прокомментировали эту ситуацию, назвав факт незапланированного включения двигателей модуля «работами с остатками топлива».

Модуль «Наука» создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.