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Названа причина внепланового включения двигателей модуля «Наука»

Олеся Степакова
14:59 30.07.2021
Сейчас МКС находится в штатной ориентации, все ее системы работают нормально.
Названа причина внепланового включения двигателей модуля «Наука»
© Фото: Роскосмос, Telegram
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Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» включилась в четверг, 29 июля, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что механика стыковки отработала без замечаний и привела к закрытию станции и модуля.

«Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению», - добавил Соловьев.

По словам генконструктора, ориентация МКС в настоящий момент является штатной - все системы МКС и модуля «Наука» работают нормально.

Днем ранее российский космонавт Олег Новицкий сообщил, что на МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле «Наука». Позже в Роскосмосе прокомментировали эту ситуацию, назвав факт незапланированного включения двигателей модуля «работами с остатками топлива». 

Модуль «Наука» создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.

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