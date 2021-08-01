Чурикова рассказала, чему учил президент факультета журналистики МГУ

Журналист и популярная российская телеведущая Яна Чурикова рассказала о главном принципе в работе, которому она научилась у Ясена Засурского. Президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова не стало сегодня утром.

По словам Чуриковой, для его учеников, которых сотни тысяч по всему миру, это повод вместе погрустить и вспомнить великого человека и то, чему он их учил.

«Я никогда не забуду главный журналистский принцип, который узнала от него. Я всю жизнь по нему живу. Это принцип журналистской этики. Если твоя работа делает кому-то хуже - значит не делай ее. Если найденная тобой информация сделает кому-то плохо - значит ее не нужно публиковать, не нужно обнародовать. Я очень надеюсь, что принципы, о которых Ясен Николаевич рассказал нам, будут живы и сегодня», - сказала Чурикова.

О смерти Ясена Николаевича стало известно сегодня утром. Засурский умер на 92-м году жизни.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1944 году он экстерном окончил школу и в 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков. В 1948-1951 годах был аспирантом филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1952 году в университете был создан факультет журналистики, с 1953 года Засурский преподавал там. Спустя 11 лет он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет - до 2007 года. С 23 ноября 2007 года занимал почетную должность президента факультета журналистики МГУ.