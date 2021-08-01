«Учитель с большой буквы»: декан журфака МГУ поделилась воспоминаниями о Засурском

Причиной смерти президента факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясена Засурского, скорее всего, стал его возраст. Преподавателю был 91 год, и в последнее время он чувствовал себя не очень хорошо. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала декан журфака Елена Вартанова.

«Его ситуация в этом смысле возрастная, я бы так сказала», - уточнила она.

Также она заявила, что для всего университета смерть Засурского стала огромной потерей.

«Кому-то он родственник, кому-то - учитель с большой буквы. Но для нас всех это огромная потеря», - добавила декан.

На странице МГУ в Facebook появилась публикация, посвященная президенту журфака. Там говорится, что Ясен Николаевич - это «такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике».

Засурский работал на журфаке со дня его основания в 1952 году.

«Рассказы выпускников о своем наставнике (а их у профессора Засурского несколько десятков тысяч) давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака. Живой легендой. Ясен Николаевич всегда останется для нас живым, пока живы мы. Ведь Учитель в своих учениках приобретает настоящее бессмертие», - сказано в публикации.

Информация о смерти Засурского появилась в воскресенье, 1 августа. Преподавателю был 91 год.