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«Вокруг него была живая жизнь»: вице-президент РАХ Золотов рассказал о методе обучения Засурского

Иван Линдеманн
13:04 01.08.2021
Ясена Засурского не стало в воскресенье, 1 августа. Президенту журфака МГУ был 91 год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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Вице-президент Российской академии художеств и бывший ученик Ясена Засурского Андрей Золотов поделился с телеканалом «Звезда» воспоминаниями об университетской жизни.

«Я думаю, что Засурский - во многих отношениях замечательная личность. Он, приняв на себя функции руководителя, оставался творческой личностью. Он именно по-журналистски изучал историю зарубежной литературы, зарубежной печати. Он невероятно живо все воспринимал: людей, с которыми он общался, студентов», - рассказал Золотов.

По его словам, Засурский с каждым годом становился мудрее, но не старел в сознании своих учеников.

«Мы себя чувствовали совершенно самоценными людьми, вот это ощущение он на внушал. Вокруг него была живая жизнь. При этом она была научная, очень строго организованная, но легко дышалось», - отметил Золотов.

Также Вице-президент Российской академии художеств рассказал, что познакомился с Засурским, когда тот был еще заместителем декана.

«Через свою жизнь он пронес, как бы сказать, самого себя: свою ученость, свою любовь к студентам», - резюмировал Золотов.

Ясена Засурского не стало в воскресенье, 1 августа. Президенту журфака МГУ был 91 год.

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