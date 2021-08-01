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«Спасибо вам, мои родные»: российские фехтовальщицы триумфально вернулись в Москву

Олеся Степакова
17:40 01.08.2021
В зоне прилетов спортсменок встречали родственники и многочисленные болельщики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Олимпийские чемпионки по фехтованию россиянки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина в воскресенье прилетели из Токио в Москву. Рейс из Японии приземлился в Шереметьево. В зоне прилетов спортсменок встречали родственники и многочисленные болельщики.

«Благодаря моим детям у меня все получается. Спасибо вам, мои родные. С вашей поддержкой, с поддержкой болельщиков, вера в то, что человек может преодолеть все трудности, это так влияет и дает силы на дальнейшие победы. И мои победы сейчас, и в дальнейшем – это только ради вас», – поделилась эмоциями Софья Великая.

София Позднякова, в свою очередь, отметила, что было непросто встретиться в финале с Софьей Великой.

«Было сложно. Когда ты фехтуешь со своим в финале, нужно раскрепоститься, расслабиться. Просто пыталась получать удовольствие. И Соня (Софья Великая – Прим.ред) тоже, я думаю, тоже получала удовольствие», – рассказала спортсменка.

Днем ранее женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала сегодня золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио. В финальной схватке спортсменки обыграли команду Франции со счетом 45:41. В составе российской сборной выступали Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

Вместе со спортсменками из Токио вернулись тренеры сборной России по фехтованию Дмитрий Глотов и Анзор Гагулашвили.

Помимо фехтовальщиц на рейсе также были российские лучницы, ставшие в Токио серебряными призерами Олимпиады в командных соревнованиях. 

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