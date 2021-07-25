Лучницы сборной РФ завоевали серебро в командном турнире на летних ОИ в Токио

Сборная России завоевала серебряные медали в соревнованиях по стрельбе из лука среди женских команд на Олимпийских играх в Токио. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.

Ранее российская спортсменка Виталина Бацарашкина стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. Девушка одержала победу в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Помимо золота представители России уже стали обладателями серебряной медали (Анастасия Галашина - стрельба из пневматической винтовки с 10 метров), а также бронзовой награды (Михаил Артамонов - тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов).